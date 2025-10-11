Αθήνα: Παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα είναι το αντικείμενο που εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Κλιμάκιο του Στρατού στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στη συμβολή των οδών Νικομήδειας και Λιοσιών στο κέντρο της Αθήνας.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ. Κατά τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη του ΤΕΕΜ διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα η οποία ήταν χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική.

Λόγω του περιστατικού η ΕΛΑΣ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την Μιχαήλ Βόδα ενώ αναμένονται στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού για να παραλάβουν και να απομάκρυνουν τη χειροβομβίδα.