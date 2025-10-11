Αθήνα: Παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα είναι το αντικείμενο που εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Κλιμάκιο του Στρατού στο σημείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία- χειροβομβίδα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στη συμβολή των οδών Νικομήδειας και Λιοσιών στο κέντρο της Αθήνας.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ. Κατά τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη του ΤΕΕΜ διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα η οποία ήταν χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική.

Λόγω του περιστατικού η ΕΛΑΣ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την Μιχαήλ Βόδα ενώ αναμένονται στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού για να παραλάβουν και να απομάκρυνουν τη χειροβομβίδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών

Πρησμένοι αστράγαλοι και πόδια: Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: Την Τετάρτη η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας – Στην Επιτροπή αναφορών της Ε.Ε. φτάνει το θέμα

Μηνιαίο voucher για ανήλικα παιδιά: Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους – Ποιοι θα λάβουν 400 και ποιοι 800 ...

Επανάσταση στην Κβαντική Υπολογιστική: Έλεγχος μοναδικών ηλεκτρονίων σε θερμοκρασίες πάνω από 1 Κέλβιν

Microsoft: Εκατομμύρια χρήστες Windows 10 αντιμέτωποι με προβλήματα ασφάλειας – Τι πρέπει να κάνουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου
περισσότερα
11:51 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας καταγγέλλουν παράνομους και ανεπίσημους εμβολιασμούς – Τι ζητούν

Παράνομους και ανεπίσημους εμβολιασμούς στα αιγοπρόβατα καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Κτ...
11:04 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πλακιάς: Πώς να συνηθίσω την εικόνα από τα άδεια κρεβάτια των παιδιών μου; – Μου έφυγαν μέσα από τα χέρια

Δύο χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο Νίκος Πλακιάς μιλάει για το κενό και το...
10:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Καμάρα – Συνελήφθη ο δράστης

Ληστεία συνέβη στις 7:20 το πρωί του Σαββάτου σε μίνι μάρκετ, στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Ένας ά...
10:22 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο – Κλειστοί δρόμοι

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης