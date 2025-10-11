Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του έπειτα από μάχη με τον καρκίνο – «Θα σε αγαπώ για πάντα»

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πέθανε η μητέρα του έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.

Θα σε αγαπώ για πάντα».

