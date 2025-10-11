Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σχέδιο της Αλεξάνδρας για εκδίκηση και ο καθοριστικός ρόλος της Άντζελας

Νέα πρόσωπα, καινούριες ιστορίες, δυνατές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 07

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Στράτου, Λυκούργος Κονταράς μεταφέρεται στον ανακριτή, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιου της.

Μια επίσκεψη του Γιάμαρη στο σπίτι του Βούλγαρη ταράζει τη Λένα και τον Γρηγόρη, κάτι που μοιάζει να του βάζει υποψίες για το πόσο σχετίζονται με τον θάνατο του Στράτου.

Ο Καπετανάκος προσπαθεί να ξαναβάλει μια τάξη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά του δείχνει να τον προδίδει. Παράλληλα, ο καπετάν – Μανώλης καταφτάνει στην Τρούμπα με σκοπό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με την εγγονή του.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 08

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του.

Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν – Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά τη συνάντηση του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άνδρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της.

Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη.

Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης.