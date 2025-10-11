Τρομεροί γονείς- Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha κάνει πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο

Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και έρχονται στους δέκτες μας απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο!

Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha έρχεται να μας χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις! 

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και την καθημερινότητα.

Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή.

Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. 

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι αρχής της σειράς είναι «ντυμένοι» με τους στίχους και τη μουσική του Good Job Nicky με το ομότιτλο τραγούδι του «Τρομεροί γονείς».

 Τι θα δούμε στο επεισόδιο της πρεμιέρας

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, λίγο πριν επιστρέψει η Ναταλία στο γραφείο από τριήμερη άδεια και λίγο πριν παραδώσει ο Στέφανος επεισόδιο στην παραγωγή, αποφασίζει η οικογένεια, γρήγορα και συντονισμένα να κάνουν μια ανακαίνιση στο σπίτι.

Να βάψουν, να καθαρίσουν, να πετάξουν ό,τι έχει μείνει καιρό ή και χρόνια αχρησιμοποίητο και γεμίζει ντουλάπες, συρτάρια και την αποθήκη. Φυσικά δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Δεν θα συμφωνήσουν όλοι σε όλα. Θα ξεκινήσουν συγκρούσεις, αντιρρήσεις, πονηριές για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ψάχνοντας όμως μέσα στις κούτες, θα βρεθεί κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη αποκάλυψη μιας ίσως παλιάς και καλά κρυμμένης απιστίας. Τα παιδιά θα καταστρώσουν σχέδιο να σώσουν την κατάσταση. 

 Πρώτη μέρα του σχολείου και τα παιδιά κάνουν τα πάντα για να μην πάνε. Έχουν του κόσμου τις δικαιολογίες. Ο Στέφανος τα πηγαίνει με το αυτοκίνητο στο σχολείο για να είναι σίγουρος.

Όμως ο Θωμάς με την συμμαθήτριά του την Ντίνα και τον συμμαθητή του τον Τάκη, αποφασίζουν να βολτάρουν, πράγμα που δεν τους βγαίνει σε καλό γιατί Η Ναταλία και ο Στέφανος τους βλέπουν.

Ο Στέφανος  αναλαμβάνει δράση και κάνει τον Θωμά έξαλλο. Ναταλία και Στέφανος αποφασίζουν να δράσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο για να συνετίσουν τα παιδιά.

Η Ναταλία με φωνές και απειλές και ο Στέφανος με στρατηγική και δωροδοκία. Θα πιάσει κάτι απ’ αυτά ή όχι; Ευτυχώς στους τουρίστες από τη Σκωτία, πιάνει η δωροδοκία με Κρητική τσικουδιά που έστειλε ο κύριος Μανώλης ο πατέρας της Ναταλίας. 

 Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παραγωγή: Primavisione

 Τρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!

Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

 Δείτε τα trailer

