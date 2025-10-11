Basket League: Κανονικά στον πάγκο ο Αταμάν και οι υπόλοιποι 5 προπονητές – «Τέλος στις αγκυλώσεις», ξεκαθαρίζει το υπουργείο Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εξέδωσε ενημέρωση για την κατάσταση που προέκυψε με τους προπονητές της Stoiximan GBL, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί και ότι όλοι οι προπονητές θα βρίσκονται κανονικά στους πάγκους κατά τη διάρκεια της δεύτερης αγωνιστικής, μεταξύ αυτών και ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 12/10, 19:00).

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί σχετικά με την νομιμότητα παρουσίας έξι προπονητών στους πάγκους των ομάδων τους, καθώς η ΕΟΚ και η ΓΓΑ αντάλλαξαν επιστολές για τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι προπονητές προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Το βράδυ της Παρασκευής είχε καταστεί ορατός ο κίνδυνος να μην μπορούν να κοουτσάρουν.

Οι έξι προπονητές για τους οποίους είχε τεθεί το ζήτημα είναι εκείνοι του Παναθηναϊκού AKTOR (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Το υπουργείο Αθλητισμού ξεκαθάρισε με νέα ανακοίνωση ότι καταργούνται οι αγκυλώσεις και οι δυσλειτουργίες στον επαγγελματικό αθλητισμό και ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση, θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για τον οποίο σημειώνεται ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αθλητισμού την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ κατηγορίας από τη χώρα του, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας και πρόγραμμα σπουδών.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους. Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

11:15 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

