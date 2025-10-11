Κορυδαλλός: Ιερέας έγινε έξαλλος όταν είδε την κόρη του με 17χρονο φίλο της σε καφετέρια

Επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο σε καφετέρια επί της οδού Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό με πρωταγωνιστή 57χρονο οερέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, γύρω στις 10:15 το πρωί, ο κληρικός εισέβαλε έξαλλος στον χώρο της καφετέριας φωνάζοντας και απειλώντας κατά ζευγαριού που καθόταν σε τραπέζι.

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του καταστήματος, στο τραπέζι καθόταν η 14χρονη κόρη του ιερέα, μαθήτρια Γυμνασίου μαζί με 17χρονο φίλο της.

Ο ιερέας τους πλησίασε, είπε στην κόρη του να σηκωθεί αμέσως και ότι πρέπει να ντρέπεται. Όταν υπήρξε αντίδραση από τον νεαρό ο ιερέας χτύπησε δυνατά το χέρι του στο τραπέζι και κινήθηκε απειλητικά προς το παιδί ενώ η ένταση περιορίστηκε με παρέμβαση των πιο ψύχραιμων.