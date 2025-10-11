Σοκ στην Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Τους αναζητά η Αστυνομία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ένα περιστατικό εγκατάλειψης ανήλικου με αυτισμό, από τους ίδιους τους γονείς του, οι οποίοι αρνήθηκαν να τον παραλάβουν από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας όπου παρακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας.

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 6, τον 17χρονο γιο του στο κέντρο, ώστε να συμμετάσχει στο καθιερωμένο πρόγραμμα.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρία και οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με τους γονείς για να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι φέρονται να αρνήθηκαν, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του.

Η στάση τους αυτή οδήγησε σε μεγάλη ανησυχία το προσωπικό του κέντρου, καθώς ο ανήλικος έμεινε εκτεθειμένος χωρίς καμία φροντίδα. Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του αργά το βράδυ, περίπου στις 10, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι πράξεις τους συνιστούν σοβαρή υπόθεση αμέλειας ανηλίκου.