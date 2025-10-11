Σοκ στην Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Τους αναζητά η Αστυνομία

Enikos Newsroom

κοινωνία

στεναχωρημένο αγόρι
Φωτογραφία: Freepik

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ένα περιστατικό εγκατάλειψης ανήλικου με αυτισμό, από τους ίδιους τους γονείς του, οι οποίοι αρνήθηκαν να τον παραλάβουν από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας όπου παρακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας.

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 6, τον 17χρονο γιο του στο κέντρο, ώστε να συμμετάσχει στο καθιερωμένο πρόγραμμα.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρία και οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με τους γονείς για να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι φέρονται να αρνήθηκαν, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του.

Η στάση τους αυτή οδήγησε σε μεγάλη ανησυχία το προσωπικό του κέντρου, καθώς ο ανήλικος έμεινε εκτεθειμένος χωρίς καμία φροντίδα. Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του αργά το βράδυ, περίπου στις 10, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι πράξεις τους συνιστούν σοβαρή υπόθεση αμέλειας ανηλίκου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περπάτημα: Η ιαπωνική τεχνική των 3 λεπτών που έχει περισσότερα οφέλη από το τζόκινγκ

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών

Η ακρίβεια «χτυπά» και τη… θάλασσα: Πόσο έχουν ανέβει οι τιμές – Οι λόγοι που οδηγούν σε αυξήσεις

Δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: Την Τετάρτη η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας – Στην Επιτροπή αναφορών της Ε.Ε. φτάνει το θέμα

Τι σημαίνει η φράση «διά μακρών» και από πού προέρχεται

Επανάσταση στην Κβαντική Υπολογιστική: Έλεγχος μοναδικών ηλεκτρονίων σε θερμοκρασίες πάνω από 1 Κέλβιν
περισσότερα
13:39 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πατρών – Πύργου: Στην κυκλοφορία παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητόδρομου

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελλάδα αντιμετώπιζε ελλείψεις στις οδικές της υποδομές, τόσ...
13:28 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κορυδαλλός: Ιερέας έγινε έξαλλος όταν είδε την κόρη του με 17χρονο φίλο της σε καφετέρια

Επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο σε καφετέρια επί της οδού Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό με πρω...
13:20 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 68χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να προ...
12:03 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα είναι το αντικείμενο που εντοπίστηκε στη Λιοσίων – Κλιμάκιο του Στρατού στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης