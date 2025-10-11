Λονδίνο: 17χρονος σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς – Αναζητούνται οι δράστες

Σοκ προκάλεσε στη βόρεια πλευρά του Λονδίνου, στη Βρετανία, η είδηση του σοβαρού τραυματισμού ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμό το απόγευμα της Πέμπτης, μεταδίδει το BBC.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) δέχθηκε κλήση γύρω στις 17:40 (τοπική ώρα) στην οδό High Road, στην περιοχή Arnos Grove, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 17χρονο σοβαρά τραυματισμένο και του παρείχαν πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επικεφαλής των ερευνών, Κάθριν Ντέμπστερ, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε το σοκ και την ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτό το περιστατικό στην τοπική κοινότητα του Arnos Grove και εργαζόμαστε με ταχύ ρυθμό για να εντοπίσουμε τους δράστες. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή του κοινού».

Η ίδια απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή βίντεο από την περιοχή τη στιγμή του περιστατικού να επικοινωνήσει με την αστυνομία στον αριθμό 101 ή να υποβάλει ανώνυμα αναφορά στην οργάνωση Crimestoppers.