Γαλλία: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη», τονίζει ο Λεκορνί – «Δεν πρόκειται να αποτελέσω πρόβλημα»

Γαλλία: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη», τονίζει ο Λεκορνί – «Δεν πρόκειται να αποτελέσω πρόβλημα»
Φωτογραφία: AP

Ο νέος Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο διόρισε ξανά στο αξίωμα ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας, καθώς καλείται να σχηματίσει άμεσα νέα κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού τη Δευτέρα.

Υπό την απειλή πρότασης μομφής, ο Λεκορνί επιχειρεί να προωθήσει συναινέσεις, δηλώνοντας ότι «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές».

«Σας είπα, πιστεύω ότι όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές, εφόσον γίνονται μέσα σε ένα πραγματικό και ρεαλιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιονομικών ζητημάτων», τόνισε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, την οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά να «ανασταλεί άμεσα» ως προϋπόθεση για να μην κατατεθεί πρόταση μομφής, ο Λεκορνί επανέλαβε τη θέση του ότι η διαδικασία «δεν έχει τελειώσει», όπως είχε ήδη δηλώσει και στην εφημερίδα Le Parisien.

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη», υπογράμμισε ο Λεκορνί, καλώντας να μην είναι «αιχμάλωτη των κομμάτων».  Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα κάνω το καθήκον μου και δεν πρόκειται να αποτελέσω πρόβλημα», υπερασπιζόμενος «μια σειρά στοιχείων του έργου» του.

Παράλληλα, χαιρέτισε την πρόθεση ορισμένων πολιτικών, ιδίως από το προηγούμενο κυβερνητικό του σχήμα, να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2027, αλλά κάλεσε να μην είναι «αιχμάλωτοι κομματικών φιλοδοξιών», κάτι που, όπως υπενθύμισε, είχε ήδη καταγγείλει όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα.

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη, δηλαδή να διαθέτει κομματικές ευαισθησίες αλλά να μην είναι αιχμάλωτη των κομμάτων», επανέλαβε, ενώ εξέφρασε τον «σεβασμό» του για την απόφαση του Μπρουνό Ρεταγιό να μην συμμετάσχει στην κυβέρνηση, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα πει ποτέ τίποτα κακό γι’ αυτό».

Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις λίγο μετά την επίσκεψή του σε αστυνομικό τμήμα, χαρακτηρίζοντας «γελοίο (…) το θέαμα στο οποίο έχει επιδοθεί η πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες». Όπως εξήγησε, «δεν είχε την αίσθηση ότι υπήρχαν πολλοί υποψήφιοι» να τον διαδεχθούν στο Ματινιόν.

«Δεν έχω άλλη φιλοδοξία πέρα από το να ξεπεράσω αυτή τη στιγμή που είναι αντικειμενικά πολύ οδυνηρή για όλους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Και πρόσθεσε: «Η πολιτική ζωή είναι δύσκολη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη φιλοδοξία, αλλά και με το καθήκον. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία».

«Έχω θέσει στον εαυτό μου μια αποστολή που είναι αρκετά σαφής. Ύστερα, είτε οι πολιτικές δυνάμεις με βοηθούν και συνεργαζόμαστε για να την επιτύχουμε, είτε όχι. [Η αποστολή αυτή] είναι το πώς θα διασφαλίσουμε ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου θα υπάρχει προϋπολογισμός για την κοινωνική ασφάλιση και για το κράτος», διαβεβαίωσε.

«Το ζήτημα είναι αν θα μείνουμε στάσιμοι ή αν θα προχωρήσουμε. Και πιστεύω ότι αυτόν τον μήνα, προχωρώντας σε μια σειρά από εμπόδια που άνοιξα σταδιακά, τα πράγματα κινήθηκαν», κατέληξε ο Λεκορνί.

Με πληροφορίες από: Le Monde, Le Parisien

