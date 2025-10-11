Τραγωδία στη Σαντορίνη: 5χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα παιδί ηλικίας 5 ετών έχασε τη ζωή του αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι γονείς του 5χρονου, πέραν της τραγικής απώλειας του παιδιού τους, θα πρέπει να τεθούν ενώπιον των Αρχών όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.