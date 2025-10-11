Τραγωδία στη Σαντορίνη: 5χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 5χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα παιδί ηλικίας 5 ετών έχασε τη ζωή του αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι γονείς του 5χρονου, πέραν της τραγικής απώλειας του παιδιού τους, θα πρέπει να τεθούν ενώπιον των Αρχών όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για δωρεά οργάνων από το Υπουργείο Υγείας «Δωρεά οργάνων. Περισσότερη ζωή»

Ποιο ιχνοστοιχείο ενισχύει τη μνήμη και προστατεύει τον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε – Σε ποιες τροφές το βρίσκουμε

Ταυτότητες: Μέχρι πότε μπορείτε να τις αντικαταστήσετε με τις νέες ψηφιακά αναβαθμισμένες

Διεθνή Χρηματιστήρια: Τρία χρόνια ανόδου με μοχλό την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι προοπτικές και ο κίνδυνος «φούσκας»

Panther Lake: Αυτό είναι το Chip της Intel για τα laptop του 2026 με γραφικά επόμενης γενιάς – Όλα όσα γνωρίζουμε

Τεστ προσωπικότητας: Η καρέκλα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποια είναι η δύναμη του χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:52 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Γυναίκα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην λαϊκή αγορά των Πατελών, στο Ηράκλειο Κ...
13:39 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πατρών – Πύργου: Στην κυκλοφορία παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητόδρομου

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελλάδα αντιμετώπιζε ελλείψεις στις οδικές της υποδομές, τόσ...
13:28 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κορυδαλλός: Ιερέας έγινε έξαλλος όταν είδε την κόρη του με 17χρονο φίλο της σε καφετέρια

Επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο σε καφετέρια επί της οδού Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό με πρω...
13:20 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 68χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να προ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης