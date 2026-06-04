Δημήτρης Παπάζογλου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα – Έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό»

Ο Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε σε συνέντευξή του για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δηλώνοντας ότι χωρίς εκείνη «δεν θα υπήρχα» και ότι έφερε αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Μάρκο Σεφερλή, τον οποίο ξεχώρισε ως «έναν πολύ μεγάλο λαϊκό κωμικό» και «βιρτουόζο του είδους».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δηλώνοντας ότι «αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα».
  • Τόνισε ότι η αείμνηστη σταρ «ήταν μία γυναίκα η οποία έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό».
  • Αναφερόμενος σε νεότερους καλλιτέχνες, ο χορογράφος ξεχώρισε τον Μάρκο Σεφερλή, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολύ μεγάλο λαϊκό κωμικό».

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Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε σε συνέντευξή του στο «Buongiorno», ο Δημήτρης Παπάζογλου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης δήλωσε ότι αν δεν ήταν η αείμνηστη σταρ «δεν θα υπήρχα». Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Μάρκο Σεφερλή, τον οποίο ξεχώρισε, τονίζοντας ότι είναι «ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός».

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Παπάζογλου ρωτήθηκε για το ποιες συνεργασίες του ξεχωρίζει. Ο καταξιωμένος χορογράφος, απάντησε ότι: «Καταρχήν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα. Ήταν μία γυναίκα η οποία έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό, που έβγαινε έπειτα από εμφυλίους, πολέμους, κλπ. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα, και βεβαίως με ένα τεράστιο χιούμορ, με ένα τεράστιο αυτοσαρκασμό που είχε». 

Μιλώντας για τους νεότερους καλλιτέχνες, είπε πως: «Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι βιρτουόζος του είδους, είναι ο Σεφερλής. Αυτό που κάνει, ας βρεθεί άλλος να το κάνει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Σεφερλής. Είναι ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός». 

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