Δημήτρης Παπάζογλου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα – Έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό»

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε σε συνέντευξή του στο «Buongiorno», ο Δημήτρης Παπάζογλου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης δήλωσε ότι αν δεν ήταν η αείμνηστη σταρ «δεν θα υπήρχα». Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Μάρκο Σεφερλή, τον οποίο ξεχώρισε, τονίζοντας ότι είναι «ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Παπάζογλου ρωτήθηκε για το ποιες συνεργασίες του ξεχωρίζει. Ο καταξιωμένος χορογράφος, απάντησε ότι: «Καταρχήν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που αν δεν ήταν εκείνη δεν θα υπήρχα. Ήταν μία γυναίκα η οποία έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό, που έβγαινε έπειτα από εμφυλίους, πολέμους, κλπ. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα, και βεβαίως με ένα τεράστιο χιούμορ, με ένα τεράστιο αυτοσαρκασμό που είχε».

Μιλώντας για τους νεότερους καλλιτέχνες, είπε πως: «Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι βιρτουόζος του είδους, είναι ο Σεφερλής. Αυτό που κάνει, ας βρεθεί άλλος να το κάνει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Σεφερλής. Είναι ένας πολύ μεγάλος λαϊκός κωμικός».