Πάτρα: Έστησε καρτέρι στην σύντροφό του και την χτύπησε στη μέση του δρόμου – Τον «συνέλαβαν» οι γείτονες

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποίηση

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (10/10), αυτή τη φορά στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά. Αφού κατάφερε να την πιάσει, άρχισε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αρχίζει να φωνάζει για βοήθεια.

Τις φωνές άκουσαν περαστικοί, οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και άρχισαν να τον κυνηγούν. Τελικά, τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία, προκειμένου να τον συλλάβει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για δωρεά οργάνων από το Υπουργείο Υγείας «Δωρεά οργάνων. Περισσότερη ζωή»

Ποιο ιχνοστοιχείο ενισχύει τη μνήμη και προστατεύει τον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε – Σε ποιες τροφές το βρίσκουμε

Πατρών – Πύργου: Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος – Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως τις 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζ...

Πάνω από 1.000 ανεμοστρόβιλοι σκόνης στον Άρης- Τι παρατήρησαν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι που παρακολουθούν τον Κόκκινο Πλανήτ...

Panther Lake: Αυτό είναι το Chip της Intel για τα laptop του 2026 με γραφικά επόμενης γενιάς – Όλα όσα γνωρίζουμε
περισσότερα
16:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Καρέ καρέ η επιχείρηση για την περισυλλογή της στρατιωτικής χειροβομβίδας – ΦΩΤΟ

Απομακρύνθηκε με ασφάλεια από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του ...
16:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Εύβοια: Ένας τραυματίας σε τροχαίο στον περιφερειακό της Ερέτριας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) στον περιφερειακό δρ...
15:35 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ανοικτό αύριο για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Προσβάσιμο για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδου του θα είναι αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίο...
14:52 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Γυναίκα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην λαϊκή αγορά των Πατελών, στο Ηράκλειο Κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης