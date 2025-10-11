Ανοικτό αύριο για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Προσβάσιμο για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδου του θα είναι αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, το φαράγγι της Σαμαριάς, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, που αναφέρει ότι για αύριο προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 4 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 mm και δεν ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια για την λειτουργία του.

Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση, αύριο στις 6.30 το πρωί.