ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους και επιστήμονες των CDC

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους και επιστήμονες των CDC
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου οικονομικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων και των «ερευνητών ασθενειών», υψηλόβαθμων επιστημόνων, αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, Τhe New York Times.

Ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ που εποπτεύει τα CDC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή «θεωρητικά παρόμοια» με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για δωρεά οργάνων από το Υπουργείο Υγείας «Δωρεά οργάνων. Περισσότερη ζωή»

Ποιο ιχνοστοιχείο ενισχύει τη μνήμη και προστατεύει τον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε – Σε ποιες τροφές το βρίσκουμε

Πατρών – Πύργου: Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος – Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως τις 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζ...

Πάνω από 1.000 ανεμοστρόβιλοι σκόνης στον Άρης- Τι παρατήρησαν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι που παρακολουθούν τον Κόκκινο Πλανήτ...

Panther Lake: Αυτό είναι το Chip της Intel για τα laptop του 2026 με γραφικά επόμενης γενιάς – Όλα όσα γνωρίζουμε
περισσότερα
16:42 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σαρκοζί: «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφεί» – Το πάρτι πριν από την φυλάκιση και ο παραλληλισμός με την υπόθεση Ντρέιφους

Σε έναν πολυτελή χώρο, στη μέση του Δάσους της Βουλώνης, για να αποφευχθούν τα αδιάκριτα βλέμμ...
16:16 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Γυναίκα βουλευτής «πάγωσε» το Κοινοβούλιο χορεύοντας χάκα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης – Δείτε το βίντεο

Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, όταν ο παραδοσιακός χορός ...
15:44 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία – ΝΑΤΟ: Κοινή επιχείρηση περιπολίας στα σύνορα της Ρωσίας με αεροσκάφη – «Μήνυμα ενότητας και αποτροπής»

Η Βρετανία επιβεβαίωσε ότι δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) πραγματοποίη...
14:42 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: 10χρονη σώζει τον 7χρονο αδελφό της από πνιγμό πάνω σε τραμπολίνο – «Είμαι τόσο περήφανη για εκείνη»

Στο Τέξας, ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αδέλφια παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία, όταν ο 7χρο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης