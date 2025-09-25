Νικολά Σαρκοζί: Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης 5 ετών – «Είμαι θύμα σκανδαλώδους αδικίας»

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι έπεσε θύμα σκανδαλώδους αδικίας και μίσους που «δεν έχει όρια», αφού δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε 5 χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία σε μια φερόμενη παράνομη υπόθεση χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

Το δικαστήριο έκρινε τον Σαρκοζί ένοχο για εγκληματική οργάνωση σε σχέδιο από το 2005 έως το 2007 για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με κεφάλαια από τη Λιβύη σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες. Ωστόσο, τον απάλλαξε από τρεις άλλες κατηγορίες – συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς, της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας και της απόκρυψης υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Σαρκοζί όταν ήταν πρόεδρος -τους πρώην υπουργούς Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ – ενόχους για εγκληματική οργάνωση, αλλά τους αθώωσε και για ορισμένες άλλες κατηγορίες.

Συνολικά, η απόφαση υποδηλώνει ότι το δικαστήριο πίστευε ότι οι άνδρες συνωμότησαν για να ζητήσουν λιβυκή χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007, αλλά ότι οι δικαστές δεν ήταν πεπεισμένοι ότι ο ίδιος ο συντηρητικός ηγέτης συμμετείχε άμεσα στην προσπάθεια χρηματοδότησης ή ότι τυχόν λιβυκά χρήματα κατέληξαν να χρησιμοποιηθούν στην νικηφόρα προεκλογική του εκστρατεία.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, σε μια ανάγνωση της μακροσκελούς ετυμηγορίας που διήρκεσε ώρες, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες του να επικοινωνήσουν με τις λιβυκές αρχές «για να λάβουν ή να προσπαθήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας». Στάθηκε όρθιος καθώς η πρόεδρος διάβαζε την ετυμηγορία.

Ωστόσο, το δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να καθορίσει με βεβαιότητα ότι λιβυκά χρήματα κατέληξαν να χρηματοδοτήσουν την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα σχέδιο διαφθοράς μπορεί να αποτελεί έγκλημα ακόμη και αν τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν ή δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν, εξήγησε το δικαστήριο.

Ο Σαρκοζί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, ήταν παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, η οποία ήταν επίσης γεμάτη με δημοσιογράφους και πολίτες. Οι τρεις ενήλικοι γιοι του ήταν επίσης στην αίθουσα.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος εξελέγη το 2007 αλλά έχασε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2012, αρνήθηκε κάθε αδίκημα κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης δίκης, στην οποία συμμετείχαν επίσης 11 συγκατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών.

Παρά τα πολλαπλά νομικά σκάνδαλα που έχουν θολώσει την προεδρική του κληρονομιά, ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στην δεξιά πολιτική σκηνή στη Γαλλία και στους κύκλους της ψυχαγωγίας, χάρη στον γάμο του με την Μπρούνι-Σαρκοζί.

Φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη

Οι κατηγορίες ανάγονται στο 2011, όταν ένα λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων και ο ίδιος ο Καντάφι δήλωσαν ότι το λιβυκό κράτος είχε διοχετεύσει κρυφά εκατομμύρια ευρώ στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Το 2012, το γαλλικό ερευνητικό μέσο Mediapart δημοσίευσε αυτό που χαρακτήρισε ως υπόμνημα των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών που αναφερόταν σε συμφωνία χρηματοδότησης 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σαρκοζί κατήγγειλε το έγγραφο ως πλαστογραφία και μηνύθηκε για δυσφήμιση. Το δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη ότι «φαίνεται πλέον πολύ πιθανό ότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστογραφημένο».

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης μια σειρά ταξιδιών στη Λιβύη που πραγματοποίησαν άτομα του στενού περιβάλλοντος του Σαρκοζί όταν αυτός διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών από το 2005 έως το 2007, συμπεριλαμβανομένου του επικεεφαλής του προσωπικού του.

Το 2016, ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν δήλωσε στο Mediapart ότι είχε παραδώσει βαλίτσες γεμάτες με μετρητά από την Τρίπολη στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Σαρκοζί. Αργότερα ανακάλεσε την κατάθεσή του.

Αυτή η ανατροπή βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής έρευνας για πιθανή παραποίηση μαρτύρων. Τόσο ο Σαρκοζί όσο και η σύζυγός του κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε φερόμενες προσπάθειες άσκησης πίεσης στον Τακιεντίν. Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί είχε επωφεληθεί εν γνώσει του από αυτό που χαρακτήρισαν ως «συμφωνία διαφθοράς» με την κυβέρνηση Καντάφι.

Ο επί χρόνια δικτάτορας της Λιβύης ανατράπηκε και σκοτώθηκε σε μια εξέγερση το 2011, τερματίζοντας την τετράχρονη διακυβέρνησή του στη βορειοαφρικανική χώρα.