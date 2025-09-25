Μαρινάκης για υπόθεση Ρούτσι: Η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία για 2ο γύρο χυδαίου πολιτικού παιχνιδιού

«Όλη η κοινωνία βλέπει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου ό,τι πιο τραγικό μπορεί να διανοηθεί κανείς. Στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον αγώνα του, χωρίς όμως να διανοηθούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση επέδειξε αργά αντανακλαστικά στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και στο αίτημά του για εκταφή του γιού του.

Αμέσως μετά έστρεψε τα βέλη του κατά «πολύ μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης», υπογραμμίζοντας ότι αυτή «βλέπει ευκαιρία να κάνει δεύτερο γύρο του χυδαίου πολιτικού παιχνιδιού που έκανε πριν λίγους μήνες, με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη».

«Όλη η κοινωνία, ο κάθε υγιής πολίτης, ο απλός κόσμος συγκλονίζεται από τον αγώνα κάθε πατέρα, κάθε συγγενή κάθε δυστυχήματος, από τον αγώνα κάθε ανθρώπου που έχει χάσει τον δικό του άνθρωπο, είτε στα Τέμπη είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση. Η τοξική και χυδαία αντίδραση πολύ μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι άλλη. Εκεί που η κοινωνία βλέπει την οδύνη και την ανάγκη για στήριξη, η αντιπολίτευση βλέπει μια ευκαιρία για να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι και να στήσει show. Πηγαίνουν δίπλα σε ένα πονεμένο άνθρωπο για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε πολύ υψηλούς τόνους δε, επανέλαβε ότι δεν είναι κανονικό πράγμα να ζητά κανείς από την κυβέρνηση να απολογείται για λογαριασμό της Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας ως «πράγματα μη κανονικά και επικίνδυνα» το «να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Τσίπρας, και να ζητάνε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τις δηλώσεις Φλωρίδη ότι σύντομα αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, αφού είπε αρχικά ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν προδικάζει τίποτα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «το κρίσιμο ερώτημα που αφορά το πολιτικό σύστημα είναι αν μπορεί ένας εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας να παρέμβει στη δικαστική».

«Σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα και στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του. Το τι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη, όπου, όπως η ίδια είπε, δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα εκταφής από τον ίδιο, παρά μόνο μέσω εξώδικης δήλωσης – εμείς δεν βγήκαμε να πούμε ότι επειδή δεν έχει υποβληθεί αίτηση, δεν πρέπει να εξεταστεί – είναι αρμοδιότητά της. Η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους και δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Δεν γίνεται κανείς να ζητάει από την κυβέρνηση να απολογείται για λογαριασμό της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσιωμα», επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ