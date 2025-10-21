Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχει μνημείο για τα Τέμπη όπου μπορεί κάποιος να πηγαίνει

Την θέση της για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη διατύπωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, ενόψει της ψήφισης της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή.

«Αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο για τα Τέμπη όπου μπορεί κάποιος να πηγαίνει», είπα η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.

«Υπάρχει μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα», είπε στη συνέχεια για να διευκρινίσει: «Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι».

Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθησή της ότι «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποιήθηκε ο πόνος αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν έγινε αυτό για το Μάτι;».