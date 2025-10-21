Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το σατανικό σχέδιο της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή

Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” που θα προβληθεί στις 22:30 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα συστήνει την Άντζελα ως Αγγελική στον Βούλγαρη και αυτός εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα και τις ικανότητές της, χωρίς να υποπτεύεται το παραμικρό.

Συγχρόνως, η Αλεξάνδρα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, όσο η Άντζελα προσπαθεί να ψυχολογήσει τον Γρηγόρη. Ο Καπετανάκος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα στο γήπεδο και οι σχέσεις τους οξύνονται. Στο καμπαρέ, μαζί με τον στόλο που φέρνει αναστάτωση, εμφανίζεται και η Κοραλία, μία νέα γυναίκα με ασυνήθιστη εμφάνιση, ζητώντας δουλειά.

Η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της, χωρίς να γνωρίζει όσα ριψοκίνδυνα σχεδιάζει η κόρη της με τη βοήθεια του Χρόνη. Ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα, μέχρι που μια αναπάντεχη συνθήκη του δίνει την ευκαιρία να μάθει ποιος ήταν μαζί με τον Στράτο το βράδυ.

Δείτε το sneak preview εδώ: 

Στην Ακτοπλοϊκή Βούλγαρη ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) βλέπει την Άντζελα – που πλέον συστήνεται ως σεμνή και συνεσταλμένη Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) και θαμπώνεται από την ομορφιά της.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) γνωρίζει την μία στον άλλον και μαζί με την Άντζελα μπαίνουν στο γραφείο του Ντίνου (Αντώνης Καρυστινός) για να διεκδικήσουν τη θέση της γραμματέως. Το προσεκτικά μελετημένο σχέδιο εκδίκησης της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή…

Δείτε το sneak preview εδώ: 

Στο σπίτι της οικογενείας Βούλγαρη, ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) ζητά να μάθει από τη γυναίκα του την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) ποιο ήταν το ιατρικό πόρισμα για την κατάσταση της υγείας της Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη).

Αυτό που θ’ ακούσει ο πατέρας Βούλγαρης είναι πολύ σκληρό, το χειρότερο όμως είναι ότι έξω από την πόρτα τους, η Λένα παρακολουθεί κρυφά την κουβέντα των γονιών της και αυτό που ακούει την κάνει να σπαράξει από πόνο…

 

20:10 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

