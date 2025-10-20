«Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο

Η Αλεξάνδρα στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» απόψε στις 22:30 στον Alpha.

O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο και το ταξίδι που ετοίμαζαν για την Αμερική, ενώ παράλληλα ένα νέο για τον Κονταρά που βρίσκεται στην φυλακή της Τρίπολης ταράζει τις σχέσεις Γιάμαρη – Καπετανάκου.

Τα πάνω κάτω έρχονται στο Πόρτο Λεόνε όταν η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, τη στιγμή που ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά.

Ξαφνικοί, αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά της Λένας ανησυχούν τη Γαλήνη και παράλληλα η Αλεξάνδρα, με μια πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου.

Στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, ο Ντίνος μόλις έχει φύγει. Ο Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) επισημαίνει ότι ο πατέρας του Ντίνος είναι εριστικός μαζί του, η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) του υπενθυμίζει την παρουσία του Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος) προκειμένου να μη συνεχίσει.

Η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) φεύγει για το δωμάτιό της, θυμωμένη με την προσπάθεια του πατέρα της να της επιβάλει το φλέρτ του Χρόνη. Τα δυο αδέλφια, Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) και Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) φεύγουν μαζί από το σπίτι και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας από τον πατέρα τους.

Ο Ορέστης, δυναμικός κι αποφασισμένος ζητά από τον Γρηγόρη ν’ ασκήσει την επιρροή του στον πατέρα τους και να του περάσει, αργά, σταθερά και μεθοδικά τις μοντέρνες απόψεις για εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Ο Γρηγόρης φαίνεται κουρασμένος, απρόθυμος κι αδύναμος, πράγμα που κάνει τον Ορέστη να του πει ότι δεν τον αναγνωρίζει πια και να του ζητήσει να μάθει τι τον βασανίζει…

Στο αρχοντικό της οικογένειας Βούλγαρη, ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) είναι ιδιαίτερα φιλόξενος με τον Χρόνη (Σταύρο Σβήγκο) που τον έχει επιλέξει για μελλοντικό σύζυγο της κόρης του, της Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη).

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αλλά και οι δύο γιοι Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) και Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) καταλαβαίνουν αυτό που παίζεται μπροστά στα μάτια τους αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν.

Ο λόγος του αρχηγού της οικογένειας είναι διαταγή, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Είναι προφανής η ένταση ανάμεσα στον Ντίνο και τον πρωτότοκο Ορέστη, φαίνεται σα μία ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί με την παραμικρή αφορμή…

Στην ακτοπλοϊκή Βούλγαρη ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) συζητά για θέματα της εταιρείας με το μικρό του γιο, τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), ο οποίος είναι φανερά αφηρημένος και ιδιαίτερα προβληματισμένος από άλλα, σημαντικότερα γι’ αυτόν θέματα.

Ο Ντίνος βρίσκει αφορμή να τον επιπλήξει, όπως κάνει πάντα με τα παιδιά του και συγχρόνως να τον κατηγορήσει ότι τον επηρεάζει και τον χειραγωγεί ο μεγάλος του αδελφός, ο Ορέστης.

