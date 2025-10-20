HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα αποκαλύπτει τον έρωτά της στον Χάρι, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η Ελβίρα γράφει ερωτικό γράμμα στον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00 στο MEGA.

Την ίδια ώρα, ο Παντελής συνεχίζει να πιέζει την Πελαγία να ερευνήσει το ξενοδοχείο για αρχαία, με απώτερο σκοπό να αναστείλει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Η ζήλεια όμως της Λαμπρινής θα θέσει σε κίνδυνο και αυτό του το σχέδιο.

Τι θα δούμε αναλυτικά

«Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Β) (Δευτέρα 20 Οκτωβρίου)

Ο Παντελής βάζει μέσον την παλιά γνωστή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Πελαγία, να διαδώσει ότι το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι δήθεν χτισμένο πάνω σε αρχαία και γι’ αυτό αναστέλλεται η λειτουργία του.

Στο σχέδιο μπλέκεται άθελά του και ο Ηλίας, ο οποίος απολαμβάνει τον θαυμασμό του πατέρα του και όχι μόνο, αγνοώντας ότι ο καθένας τον χρησιμοποιεί για δικό του όφελος.

Η Λαμπρινή όμως ζηλεύει την υπεύθυνη αρχαιοτήτων και οι ενέργειές της μπορεί να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο του Παντελή.

Μέχρι να έρθει στο φως όλη η πλεκτάνη, ο Γιάννης εκμεταλλεύεται τον ντόρο γύρω από τα αρχαία για να στήσει μια διαδικτυακή μπίζνα πώλησης δήθεν αρχαίων κτερισμάτων, που τα προωθεί η Νούλη ντυμένη ως ιέρεια, κάνοντας ταυτόχρονα εξάσκηση για τον ρόλο της στην τραγωδία.

Η Ελβίρα τελικά γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι για να το διαβάσει στο αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς μαθαίνει την αλήθεια γι’ αυτόν από τον Φίλιππο, όταν εκείνος έχει ήδη φύγει.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δείτε εδώ  το trailer του αποψινού επεισοδίου:

