«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Ποιοι θα εμφανιστούν στα επόμενα επεισόδια;

«Βροχή» πέφτουν οι γκεστ στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που άνοιξε τις πύλες του στην prime time του Mega. Στο ξενοδοχείο της Ελβίρας εμφανίστηκε ήδη ως έφορος αρχαιοτήτων η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, ενώ έτοιμα για… τσεκιν είναι και άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με την Reallife.

Ποιοι θα αναστατώσουν τις ζωές της Ελίζας Σκολίδη και του Μιχάλη Λεβεντογιάννη; Στα προσεχή επεισόδια, ο Χάρης Ρώμας μπαίνει στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ως συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με στόχο να γράψει το νέο του βιβλίο, προκαλώντας αναμπουμπούλα στο προσωπικό με τη στριφνή συμπεριφορά του.

Στο ξενοδοχείο θα δώσουν προσεχώς το «παρών» και τρία πρόσωπα-έκπληξη, η Κάτια Ταραμπάνκο, ο Ηλίας Γκότσης και ο Γιάννης Σπαλιάρας που έχουν κάνει κράτηση δωματίου για τον Νοέμβριο.

Ανάμεσα στους πελάτες του ξενοδοχείου θα εμφανιστεί προσεχώς και ο Αργύρης Αγγέλου, ενώ η Τόνια Σωτηροπούλου θα παρουσιαστεί ως ξένη influencer που επιθυμεί να συνεργαστεί με το ξενοδοχείο για να βοηθήσει στην προώθησή του μέσω των social media, αλλά ερωτεύεται τον σύμβουλο τεχνικών θεμάτων του ξενοδοχείου, Θεμιστοκλή.