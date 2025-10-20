«Πάρα πέντε»: Με παρουσία κοινού το reunion

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το reunion του «Πάρα πέντε» στο Mega, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη μετάδοσή του.

Το κανάλι σε συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη σχεδιάζει ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Παρότι στο κάλεσμα προς τους fans της σειράς ο Γ. Καπουτζίδης έκανε λόγο για «50ό επεισόδιο», δεν πρόκειται για κανονικό επεισόδιο, αλλά για ένα σόου με στοιχεία μυθοπλασίας και σκετς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο Γ. Καπουτζίδης θα έχει ρόλο παρουσιαστή και οικοδεσπότη στο reunion του «Πάρα πέντε», που θα γυριστεί σε ειδικά διαμορφωμένο πλατό με την παρουσία κοινού. Για τις ανάγκες του αφιερώματος, αναμένεται να γυριστούν 3-4 ολοκαίνουργιες σκηνές με τους αγαπημένους ήρωες Σπύρο, Ντάλια, Φώτη, Ζουμπουλία, Αγγέλα. Τα γυρίσματα του reunion θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η μετάδοση του αφιερώματος θα γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

