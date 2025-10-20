Πετρούνιας: Για 7η φορά στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – Προκρίθηκε με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η (!) φορα στην καριέρα του, στον τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, καθώς στην διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, εξασφάλισε την συμμετοχή του στον αγώνα για την διεκδίκηση ακόμη ενός μεταλλίου.

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής συγκέντρωσε εχθές (19/10) 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του και με την σημερινή (20/10) ολοκλήρωση των προκριματικών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον τελικό της προσεχούς Παρασκευής (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

