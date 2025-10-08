Δημήτρης Πετρόπουλος για «Παρά Πέντε»: «Προφανώς και αποδέχτηκα την πρόταση του Γιώργου Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion»

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν όσοι αγαπούν το «Παρά Πέντε» το reunion που έχει ανακοινωθεί πως θα γίνει, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς του MEGA, που έχει λατρευτεί από τον κόσμο για το ιδιαίτερο σενάριο, τις φοβερές ατάκες, τους ήρωες και τα σημαντικά μηνύματα που περνάει.

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος στο αγαπημένο σίριαλ υποδύθηκε τον αρχηγό της συμμορίας των πέντε κακών και μετέπειτα πρωθυπουργό «Άρη Παυρινό», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μεταξύ άλλων ανέφερε πως αποδέχτηκε την πρόταση του Γιώργου Καπουτζίδη και θα βρίσκεται στο reunion.

«Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με φωνάζει ακόμη “Άρη Παυρινό”, δεν το βρίσκω περίεργο. Κάποιοι τώρα έχουν μάθει και το κανονικό μου όνομα και μου απευθύνονται με το όνομά μου. Παραξενεύομαι περισσότερο, ενώ το “Παυρινός” το αποδέχτηκα κι εγώ, αντιδρώ κατευθείαν!

Το “Παρά Πέντε” διαπερνά μία αθωότητα που κάνει τον οποιονδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας να νιώθει παιδί, να έχει τα αντανακλαστικά του παιδιού, να το χαίρεται δηλαδή, χωρίς να νιώθει ενοχή, ότι είναι κάτι μειωτικό κι ότι δεν μπορεί να γελάει με τέτοια πράγματα, γιατί είναι ενήλικος. Είναι ένας ρόλος καθιέρωσης», εξήγησε στην αρχή ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος ηθοποιός είπε ότι: «Προφανώς και αποδέχτηκα την πρόταση του Γιώργου Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion του “Παρά Πέντε”. Ελπίζω να πάει καλά και να γίνει αυτό που φαντάζεται. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος θα βρει έναν τρόπο ώστε αυτό το πράγμα να έχει ιδιαιτερότητα, ενδιαφέρον και πρωτοτυπία».