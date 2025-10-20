Κρεμλίνο: Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη επειδή έχουν καλές σχέσεις με τον Όρμπαν – Θα ενισχυθούν οι σχέσεις με το Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι είναι προσηλωμένη στη σοβαρή εργασία που γίνεται με τις ΗΠΑ επιδιώκοντας μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, αλλά κατηγόρησε το Κίεβο ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα που καθιστούν δυσκολότερη την πρόοδο.

Επίσης σε ερώτηση για το τι πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα.

Η Μόσχα θα ενισχύσει τις σχέσεις με την Τεχεράνη

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς, δήλωσε επίσης σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος που έγιναν με δεδηλωμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

«Η Ρωσία είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Το Ιράν είναι εταίρος μας, και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν «εξαιρετική πίεση» στο Ιράν αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη».

Απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αργότερα σήμερα, ενώ έχει περάσει λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που ο Λαριτζανί συναντήθηκε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου και του επέδωσε μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης τον Ιανουάριο, αν και το σύμφωνο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Η Μόσχα λέει ότι παρέχει νομίμως στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν έχει παράσχει στη Ρωσία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η ρωσική κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας Rosatom υπέγραψε τον περασμένο μήνα συμφωνία 25 δισεκ. δολαρίων με το Ιράν για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα, που έχει ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ