Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα κάνει μια πρόταση στον Ντίνο την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί

Δυο καθηλωτικά νέα επεισόδια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχονται αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 09

O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο και το ταξίδι που ετοίμαζαν για την Αμερική, ενώ παράλληλα ένα νέο για τον Κονταρά που βρίσκεται στην φυλακή της Τρίπολης ταράζει τις σχέσεις Γιάμαρη – Καπετανάκου.

Τα πάνω κάτω έρχονται στο Πόρτο Λεόνε όταν η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, τη στιγμή που ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά.

Ξαφνικοί, αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά της Λένας ανησυχούν τη Γαλήνη και παράλληλα η Αλεξάνδρα, με μια πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 10

Η Αλεξάνδρα συστήνει την Άντζελα ως Αγγελική στον Βούλγαρη και αυτός εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα και τις ικανότητές της, χωρίς να υποπτεύεται το παραμικρό.

Συγχρόνως, η Αλεξάνδρα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, όσο η Άντζελα προσπαθεί να ψυχολογήσει τον Γρηγόρη. Ο Καπετανάκος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα στο γήπεδο και οι σχέσεις τους οξύνονται.

Στο καμπαρέ, μαζί με τον στόλο που φέρνει αναστάτωση, εμφανίζεται και η Κοραλία, μία νέα γυναίκα με ασυνήθιστη εμφάνιση, ζητώντας δουλειά. Η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της, χωρίς να γνωρίζει όσα ριψοκίνδυνα σχεδιάζει η κόρη της, με τη βοήθεια του Χρόνη. Ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα.