Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα κάνει μια πρόταση στον Ντίνο την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί

Νάντια Ρηγάτου

Media

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα κάνει μια πρόταση στον Ντίνο την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί

Δυο καθηλωτικά νέα επεισόδια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχονται αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου, η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της.

Η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά.

Τέλος, ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 09

O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο και το ταξίδι που ετοίμαζαν για την Αμερική, ενώ παράλληλα ένα νέο για τον Κονταρά που βρίσκεται στην φυλακή της Τρίπολης ταράζει τις σχέσεις Γιάμαρη – Καπετανάκου.

Τα πάνω κάτω έρχονται στο Πόρτο Λεόνε όταν η Ρίτα στήνει μια παγίδα στην Καίτη, τη στιγμή που ένα ειδύλλιο μεταξύ Βούλας και Ορέστη ξεκινά.

Ξαφνικοί, αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά της Λένας ανησυχούν τη Γαλήνη και παράλληλα η Αλεξάνδρα, με μια πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 10

Η Αλεξάνδρα συστήνει την Άντζελα ως Αγγελική στον Βούλγαρη και αυτός εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα και τις ικανότητές της, χωρίς να υποπτεύεται το παραμικρό.

Συγχρόνως, η Αλεξάνδρα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, όσο η Άντζελα προσπαθεί να ψυχολογήσει τον Γρηγόρη. Ο Καπετανάκος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα στο γήπεδο και οι σχέσεις τους οξύνονται.

Στο καμπαρέ, μαζί με τον στόλο που φέρνει αναστάτωση, εμφανίζεται και η Κοραλία, μία νέα γυναίκα με ασυνήθιστη εμφάνιση, ζητώντας δουλειά. Η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της, χωρίς να γνωρίζει όσα ριψοκίνδυνα σχεδιάζει η κόρη της, με τη βοήθεια του Χρόνη. Ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Δεν μπορούσα να φιλήσω τη σύζυγό μου επειδή η μύτη μου μεγάλωνε συνεχώς» – Η κοινή πάθηση του 68χρονου και πώς θεραπεύεται...

Julianne Moore: Η πιο παράξενη συμβουλή γυμναστικής που της έδωσε προπονητής – Βοηθά σώμα και εγκέφαλο

Επίδομα στέγασης 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να «κοπούν» στις πληρωμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Jeremy Clarkson: Εξηγεί το αηδιαστικό πράγμα που τον «μπερδεύει» περισσότερο ως ιδιοκτήτης παμπ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα λιοντάρι σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:45 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Grand Hotel» που μεταδίδεται από την Δ...
05:48 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
05:43 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
05:38 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης