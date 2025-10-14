Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – H αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Άντζελας, θα φέρει στο φως όλη την αλήθεια;

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Ηλίας Καπετανάκος, νιώθoντας ότι τον αντιμετωπίζουν σαν ηττημένο, κανονίζει με την Ρίτα να συναντηθεί με κάποιον που θα τον βοηθήσει να πάρει εκδίκηση για τον γιο του.

Η Ντόρα ανοίγει τα μάτια του καπετάν – Μανώλη, που έχει μείνει μπερδεμένος μετά από τη συνάντησή του με την Λένα και η Βούλα γνωρίζει τυχαία έναν άντρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της.

Ο Γιάμαρης κάνει έρευνα για να μάθει αν η μυστηριώδης γυναίκα έφυγε με το υπερωκεάνιο, ενώ ο Καστίλιας του μιλάει για τις υποψίες του για τον Γρηγόρη. 

 Ο Ορέστης καταφθάνει στον Πειραιά μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Λένα, ενώ η Γαλήνη κοιτάζει με υποψία τον Χρόνη Θαλασσίτη, έναν άντρα που φέρνει στο σπίτι ο Βούλγαρης. Τέλος, η Άντζελα δέχεται μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της, που μπορεί να φέρει στο φως όλη την αλήθεια.

 Δείτε το sneak preview εδώ :

Ο Βούγγελας (Τριαντάφυλλος Δελής) «ψαρεύει» κόσμο για το καμπαρέ. Μέσα, η Λουίζα (Χριστίνα Συμεωνίδη) ρωτά την Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) πού τρέχει ο νους της απόψε και της επισημαίνει ότι η Φωφώ (Κωνσταντίνα Τάκαλου)  την παρακολουθεί από το μπαρ κι έχει εντοπίσει ότι η κοπέλα δεν κυνηγά τη δουλειά κι αφήνει τους πελάτες δίχως παρέα.

Πράγματι, η Φωφώ πλησιάζει την Βούλα για να μάθει τι έχει συμβεί. Μία αναπάντεχη γνωριμία έχει κλέψει το μυαλό της κοπέλας κι η Φωφώ θυμάται μία αντίστοιχη δικιά της γνωριμία πολλά χρόνια πριν…

 

