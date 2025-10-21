Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Διονύσης Σαββόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο «Υγεία», ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Ο «Νιόνιος» του ελληνικού τραγουδιού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν από μερικές ημέρες, έπειτα από αδιαθεσία που είχε παρουσιάσει, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί. Είχε υποβληθεί σε σειρά ιατρικών εξετάσεων και το Σάββατο είχε γίνει γνωστό, ότι έδειχνε σημάδια βελτίωσης και ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Όμως, ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν τα κατάφερε και απόψε άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του και τους θαυμαστές του.

 

 

 

