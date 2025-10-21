Σοφία Παυλίδου: «Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, μπορεί να φτάσω μέχρι και στον γάμο ξανά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σοφία Παυλίδου
Φωτογραφία: Instagram/pavlidou.sofia

Με αφορμή τη φωτογράφιση για τη νέα παράσταση στην οποία συμμετέχει, η Σοφία Παυλίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η επιτυχημένη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στη διάρκεια πολύχρονων σχέσεων έχει νιώσει να χάνει τον εαυτό της, όμως πολύ γρήγορα τον είχε ανακτήσει. Ακόμα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, αν βρεθεί ο άνθρωπος που θα την εμπνεύσει να οδηγηθεί στον γάμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Παυλίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος υπήρξαν για δώδεκα χρόνια παντρεμένοι, από το 2004 έως και το 2016, ενώ ήταν μαζί από το 1999. Την ίδια χρονιά που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, απέκτησαν και τους δίδυμους γιους τους.

Σε ερώτηση για το αν ένιωσε ποτέ να χάνει τον εαυτό της, να αφήνει πίσω την ίδια για τους άλλους, η γνωστή ηθοποιός απάντησε: «Σίγουρα σε πολύχρονες σχέσεις έρχεται η στιγμή που συμβαίνει αυτό. Αλλά πολύ γρήγορα το είχα ανακτήσει».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, η Σοφία Παυλίδου είπε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ. Δεν ξέρεις, αυτό τώρα να στο πω έτσι στον αέρα δεν γίνεται, γιατί ο άνθρωπος σε εμπνέει να οδηγηθείς σε έναν γάμο. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, μπορεί να φτάσω μέχρι και στον γάμο ξανά. Γιατί όχι; Ακόμα δεν έχουμε βρει τον κατάλληλο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT
περισσότερα
21:22 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή: «Αυτό δεν είναι άδικο, αυτό είναι ντροπή»

Το πρωί της Τρίτης (21/10), μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήρθε στο φως της δημοσιότ...
20:42 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ιβάν Σβιτάιλο: «Η μητέρα μου είναι πολύ δυναμική, αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω κι εγώ τις γυναίκες»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο, ο οποίος την φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεχώρισε με τον ρόλο του «Τόλη», τον οπο...
20:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του talk-show «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος, είναι ...
19:39 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, θέλω να με διορθώσω»

Η Άβα Γαλανοπούλου έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ οι πρω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς