Σοφία Παυλίδου: «Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, μπορεί να φτάσω μέχρι και στον γάμο ξανά»

Με αφορμή τη φωτογράφιση για τη νέα παράσταση στην οποία συμμετέχει, η Σοφία Παυλίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η επιτυχημένη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στη διάρκεια πολύχρονων σχέσεων έχει νιώσει να χάνει τον εαυτό της, όμως πολύ γρήγορα τον είχε ανακτήσει. Ακόμα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, αν βρεθεί ο άνθρωπος που θα την εμπνεύσει να οδηγηθεί στον γάμο.

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Παυλίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος υπήρξαν για δώδεκα χρόνια παντρεμένοι, από το 2004 έως και το 2016, ενώ ήταν μαζί από το 1999. Την ίδια χρονιά που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, απέκτησαν και τους δίδυμους γιους τους.

Σε ερώτηση για το αν ένιωσε ποτέ να χάνει τον εαυτό της, να αφήνει πίσω την ίδια για τους άλλους, η γνωστή ηθοποιός απάντησε: «Σίγουρα σε πολύχρονες σχέσεις έρχεται η στιγμή που συμβαίνει αυτό. Αλλά πολύ γρήγορα το είχα ανακτήσει».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, η Σοφία Παυλίδου είπε: «Ποτέ δεν λέω ποτέ. Δεν ξέρεις, αυτό τώρα να στο πω έτσι στον αέρα δεν γίνεται, γιατί ο άνθρωπος σε εμπνέει να οδηγηθείς σε έναν γάμο. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, μπορεί να φτάσω μέχρι και στον γάμο ξανά. Γιατί όχι; Ακόμα δεν έχουμε βρει τον κατάλληλο».