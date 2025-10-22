Τουρκία: Παράταση για τρία χρόνια της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας σε Συρία και Ιράκ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΡΙΑ

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την παράταση από τις 30 Οκτωβρίου 2025 της αποστολής τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία για επιπλέον τρία χρόνια.

Ερντογάν: Πώς μετέτρεψε το σχέδιο συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα σε παιχνίδι ισχύος για την Τουρκία

Το σχετικό διάταγμα εστάλη στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση από τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την επισήμανση ότι «η συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή στις περιοχές που συνορεύουν με τα νότια χερσαία σύνορα της Τουρκίας και η μη επίτευξη μόνιμης σταθερότητας εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο και απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Στο διάταγμα σημειώνεται ότι «η συνέχιση της παρουσίας στοιχείων του ΡΚΚ (σ.σ. της ένοπλης κουρδικής οργάνωσης) και του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, οι προσπάθειες για απόσχιση στη βάση εθνικής καταγωγής, αποτελούν άμεση απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας μας. Στη Συρία, οι τρομοκρατικές οργανώσεις, με επικεφαλής το PKK/PYD-YPG και το Ισλαμικό Κράτος, συνεχίζουν να υφίστανται και να απειλούν τη χώρα μας, την εθνική μας ασφάλεια και τους πολίτες».

Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την παράταση της συμμετοχής της Τουρκίας στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL, για άλλα δύο χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

