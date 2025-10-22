Ισραήλ: Με Νετανιάχου και Χέρτζογκ συναντάται σήμερα ο Βανς – Δεσμευμένη στην εκεχειρία δηλώνει η Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα υποδεχτεί την Τετάρτη στις 10:00 στην Ιερουσαλήμ τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Στη συνάντηση θα παραβρεθούν επίσης οι σύζυγοι των δύο ηγετών, η Σάρα Νετανιάχου και η Ούσα Βανς.

VICE PRESIDENT VANCE: “The way that we’re going to get to peace is to focus on the future, which is what the president of the United States has asked us to do.” “We think everybody here is very willing to do that, and is very eager to engage in that effort.” pic.twitter.com/XMzVg1ljAe — Fox News (@FoxNews) October 21, 2025

Στις 11:00 θα ακολουθήσει διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή των συνεργατών τους, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος Βανς θα κατευθυνθεί στην Προεδρική Κατοικία για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε από το κτήριο στο Κιριάτ Γκατ στο Τελ Αβίβ που στεγάζει το νεοϊδρυθέν κέντρο συντονισμού ΗΠΑ-Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμφωνία εκεχειρίας αλλά και στη Χαμάς τονίζοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και αν δεν το κάνει, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα, αλλά δεν πρόκειται να κάνω αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνει, δηλαδή να θέσω μια ρητή προθεσμία, επειδή πολλά από αυτά τα θέματα είναι δύσκολα, πολλά από αυτά είναι απρόβλεπτα. Δεν έχουμε ακόμη δημιουργήσει τη διεθνή δύναμη ασφαλείας».

Την ίδια ώρα μία αντιπροσωπεία της Χαμάς ανέφερε ότι η οργάνωση παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, παρά τις «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» που όπως καταγγέλλει πραγματοποιεί το Ισραήλ.