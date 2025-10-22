Σούπερ μάρκετ: Πόσα βασικά καταναλωτικά προϊόντα μειώθηκαν – Ποιο είναι το κέρδος για τα νοικοκυριά

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Σούπερ μάρκετ

Σε 1.074 ανέρχονται οι κωδικοί τροφίμων που μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ και 1.106 είναι οι κωδικοί μη τροφίμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά και μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ έχει μηνιαίο όφελος 30 ευρώ από τις μειώσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σήμερα κλείνει μια εβδομάδα που βρίσκεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε 2.180 προϊόντων και ουσιαστικά αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η τοποθέτηση ειδικών σημάνσεων και στα 4.000 σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν  να τα εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το enikonomia.gr, 53 είναι οι κωδικοί με γαλακτοκομικά, γιαούρτια και επιδόρπια, 34 με τυριά, 38 με ζυμαρικά, 12 με ρύζι, 16 με όσπρια, 89 με κατεψυγμένα τρόφιμα, 20 με έλαια, μαργαρίνες, βούτυρα και λίπη, 56 με είδη πρωινού και δημητριακά, 57 με είδη άρτου, 226 με διάφορα προϊόντα, 158 με γλυκά και σοκολάτες και πολλά ακόμη προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και πολλά προϊόντα όπως απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής περιποίησης. Ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνονται στις μειώσεις φρούτα, λαχανικά και ψάρια ενώ σε ό, τι αφορά το κρέας η λίστα με μειωμένες τιμές έχει μόλις 3 κωδικούς.

Σταδιακά τοποθετούνται τα ταμπελάκια

Την ίδια θα πρέπει να επισημανθεί ότι σταδιακά τοποθετούνται τα ταμπελάκια στα ράφια των 4.000 σούπερ μάρκετ, μια διαδικασία η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
Γαλοκτοκομικά, γιαούρτια και επιδόρπια 53
Τυριά 34
Ζυμαρικά 38
Ρύζι 12
Όσπρια 16
Κατεψυγμένα τρόφιμα 89
Έλαια, Λίπη, Μαργαρίνες, Βούτυρα 20
Είδη πρωινού και δημητριακά 56
Προϊόντα Άρτου 57
Διάφορα τρόφιμα 226
Αλεύρι 10
Σνακς 36
Γλυκά και σοκολάτες 158
Τοματοπολτοί 14
Αλλαντικά 17
Αναψυκτικά 53
Χυμοί 35
Απορρυπαντικά/Καθαριστικά 168
Είδη προσωπικής υγιεινής 236
Πάνες μωρών 14
Χαρτικά 24

 

 

 

