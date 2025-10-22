Μαρούσι: Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού βρέθηκαν στο κατάστημα όπου ξέσπασε φωτιά

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού φέρονται να εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι, όπου ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ώρα ήταν 23:50 όταν περίοικοι είδαν μία εστία φωτιάς και καπνούς να βγαίνουν από το πολυκατάστημα και αμέσως ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν γρήγορα και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.