Μαρούσι: Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού βρέθηκαν στο κατάστημα όπου ξέσπασε φωτιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού φέρονται να εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι, όπου ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/10).

Νίκος Ανδρουλάκης για Διονύση Σαββόπουλο: «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ώρα ήταν 23:50 όταν περίοικοι είδαν μία εστία φωτιάς και καπνούς να βγαίνουν από το πολυκατάστημα και αμέσως ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (22/10)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν γρήγορα και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

