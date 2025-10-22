Μαρούσι: Συναγερμός για φωτιά σε χώρο εμπορικού καταστήματος

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τρίτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο καταστήματος γνωστής εμπορικής αλυσίδας στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστη προς το παρόν αιτία στην είσοδο του καταστήματος που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ υπήρξε καπνός στον στον χώρο που όμως περιορίστηκε στις αρχές του ισογείου του καταστήματος.

Από την φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές ενώ στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.