Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των Ρώσων εισβολέων.