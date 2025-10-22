Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των Ρώσων εισβολέων.

00:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμη σορούς ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

Η Χαμάς παρέδωσε δύο φέρετρα στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού την Τρίτη το βράδυ, τα οποία,...
00:04 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Σε κίνδυνο η μισθοδοσία του πολιτικού προσωπικού των αμερικανικών βάσεων στη Γερμανία λόγω του shutdown

Με οικονομικές απώλειες απειλούνται χιλιάδες υπάλληλοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γ...
22:59 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Πώς μετέτρεψε το σχέδιο συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα σε παιχνίδι ισχύος για την Τουρκία

Οι δεσμοί της Τουρκίας με τη Χαμάς, που κάποτε αποτελούσαν βάρος για την Ουάσινγκτον, έχουν με...
22:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βαλένθια: Κάτοικοι της παλιάς πόλης συμπλέκονται με Ολλανδούς τουρίστες – «Έξω, φύγετε»

Ισπανοί πολίτες περικύκλωσαν και προπηλάκισαν τουρίστες, στην Βαλένθια και τους φώναξαν να ...
