Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι «έδειξαν» τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου – Οι συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους και το «οικονομικό κίνητρο» 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα, Μεσσηνία, δολοφονία, κάμπινγκ, φονικό

Τρία πρόσωπα – «κλειδιά» μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι άρσεις αφορούν στις κινήσεις 7 κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι από τις συνδέσεις των δραστών, ενδιαφέρον παρουσιάζει το «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο του «συνεργού». Από εκεί, οι αναλυτές των δεδομένων προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησής του, όπως και εκείνων με τα οποία επικοινώνησε σε συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο ένας από τους δυο 22χρονους, μετά τη δολοφονία, έμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να πάει την επόμενη μέρα στην Καλαμάτα και να πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτό το σπίτι θέλουν να εντοπίσουν και κυρίως να βρουν τον ιδιοκτήτη, ώστε να εξετάσουν τυχόν σχέση του με την υπόθεση.

Φοινικούντα, Μεσσηνία, δολοφονία, κάμπινγκ, φονικό

Οι «τυχαίες» συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους

Υπενθυμίζεται ότι και οι δυο κατηγορούμενοι είχαν δουλέψει για τον ίδιο άνθρωπο. Στην κατάθεση του, ο εργοδότης του φερόμενου ως συνεργού αποκαλύπτει τις συναντήσεις που είχε ο ανιψιός με τους δολοφόνους του θείου του.

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό στο μαγαζί 3-4 φορές και νομίζω είχε δει και τον 22χρονο και τον είχε χαιρετήσει. Ο 22χρονος συνεργός όταν έλειπε, ο φίλος του, ο 22χρονος εκτελεστής τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα», λέει ο εργοδότης του 22χρονου και φίλος του ανιψιού. Μάλιστα, η τελευταία συνάντηση φαίνεται να έγινε μόλις τρεις ημέρες πριν από το διπλό φονικό.

«Είχαμε πάει στην Αθήνα τέλη του Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξαναδεί τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», τόνισε η σύντροφος του ανιψιού.

Μεσσηνία, Φοινικούντα, 22χρονοι

Όλα δείχνουν ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό

Υπενθυμίζεται ότι για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο κατηγορούμενοι δεν έδρασαν μόνοι τους. Αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν λένε κουβέντα για το όπλο του εγκλήματος και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν. Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία. Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη – πράγμα που συνέβη – και δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

Το ίδιο φαίνεται πως υποστηρίζει και η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία ανέφερε στο Star ότι: «Είναι απίθανο ότι τα δύο αυτά παιδιά μόνα τους εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν. Θεωρούμε ξεκάθαρα ότι το κίνητρο είναι οικονομικό».

Φοινικούντα δολοφονία

Οι αλληλοκατηγορίες στις απολογίες των 22χρονων

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν την Κυριακή. Οι απολογίες τους κράτησαν 16 ώρες, και μετά οι δύο 22χρονοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Για ακόμη μια φορά και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας και έριξαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Η διαδικασία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) και ολοκληρώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πρώτος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας ο φερόμενος ως δολοφόνος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ, ενώ ακολούθησε ο φερόμενος ως συνεργός ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε.

Φοινικούντα, Μεσσηνία, δολοφονία, κάμπινγκ, φονικό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT
περισσότερα
23:08 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου το βράδυ της Τρίτης, σε...
22:46 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Εδώ και 10 χρόνια είχαν χωρίσει οι γονείς του 18χρονου που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα – Το χρονικό της δολοφονίας και οι μαρτυρίες

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 18χρονος που έπνιξε την μητέρα ...
22:38 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η μουσική των λέξεων με επισκέφθηκε πριν από τις λέξεις» – Η ζωή και η διαδρομή του «Νιόνιου» όλης της Ελλάδας

Πανελλήνια θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, του ανθρώπου που...
22:08 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2978 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (21/10). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς