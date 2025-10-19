Ουκρανία – ΔΟΑΕ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ξεκίνησαν το Σάββατο (18/10), σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά το πλήγμα που προκάλεσε την αποσύνδεσή του από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη σε συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης» γύρω από τις εγκαταστάσεις, ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα», γνωστοποίησε αργότερα ο ΔΟΑΕ σε άλλη ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολή στην Ουκρανία.

Repair work has begun on the damaged power transmission lines supplying the Zaporozhye Nuclear Power Plant, International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi reported:https://t.co/4zioR2Au8f pic.twitter.com/UO9PyrOdsX — TASS (@tassagency_en) October 18, 2025

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για δέκατη φορά και αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται εντελώς αποκομμένος από εξωτερικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από επτά γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του. Ο ΔΟΑΕ διαβεβαιώνει πως οι γεννήτριες παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας στον σταθμό και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Following intensive coordination with the #IAEA, Ukraine has initiated works to repair the 330 kV Ferosplavna-1 line to re-establish external power to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, advancing safety amid ongoing Russian resistance pic.twitter.com/w06Kl5xGZp — Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) October 18, 2025

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν «υπό έλεγχο», ύστερα από ανησυχητικές δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα, και έχουν επιρρίψει η μία στην άλλη την ευθύνη για την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP