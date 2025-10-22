ΗΠΑ: Σε κίνδυνο η μισθοδοσία του πολιτικού προσωπικού των αμερικανικών βάσεων στη Γερμανία λόγω του shutdown

ΗΠΑ: Σε κίνδυνο η μισθοδοσία του πολιτικού προσωπικού των αμερικανικών βάσεων στη Γερμανία λόγω του shutdown

Με οικονομικές απώλειες απειλούνται χιλιάδες υπάλληλοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία, λόγω της διαμάχης για τον προϋπολογισμό στις ΗΠΑ και το συνδικάτο ver.di ζητά τώρα την παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Shutdown στις ΗΠΑ: Με απόλυση κινδυνεύουν 8 στους 10 εργαζόμενους που διαχειρίζονται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων

Λόγω του παγώματος του προϋπολογισμού στις ΗΠΑ, περίπου 12.000 πολιτικοί υπάλληλοι των αμερικανικών βάσεων στη Γερμανία κινδυνεύουν να μείνουν αυτόν τον μήνα απλήρωτοι. Η συνδικαλιστική ένωση ver.di κάλεσε νωρίτερα απόψε τη γερμανική κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την καταβολή των μισθών του Οκτωβρίου, εφόσον χρειαστεί.

Επηρεάζονται κυρίως οι βάσεις σε Ραμστάιν, Καϊζεσλάουτερν, Βισμπάντεν και Στουτγκάρδη, καθώς και οι βάσεις εκπαίδευσης στο Άνω Παλατινάτο. Σύμφωνα με την ver.di, οι μισθοί των Γερμανών πολιτικών υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται στους τομείς του εφοδιασμού, της τροφοδοσίας και της ασφάλειας, καλύπτονται από τις ΗΠΑ και καταβάλλονται μέσω κρατιδιακής αρχής (ADD) στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Η εκκαθάριση ωστόσο της μισθοδοσίας του Οκτωβρίου δεν έχει γίνει από την έναρξη του λεγόμενου «shutdown» της 1ης Οκτωβρίου, παρά τα σχετικά αιτήματα από γερμανικής πλευράς.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, το υπουργείο Εσωτερικών στη Ρηνανία-Παλατινάτο έχει ήδη απευθύνει επιστολή στους Αμερικανούς εργοδότες, ζητώντας επειγόντως την αποδέσμευση των κεφαλαίων και δηλώνοντας ότι η μη καταβολή παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία. Ζητήθηκε απάντηση την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν ελήφθη. Αυτό σημαίνει ότι η ADD δεν μπορεί να αναλάβει δράση επί του παρόντος», απάντησε το συνδικάτο στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε επίσης να επικοινωνήσει με την αμερικανική πλευρά σε υπηρεσιακό επίπεδο, χωρίς να λάβει απάντηση. «Υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων και στο Ραμστάιν θα πραγματοποιηθεί αύριο σχετική συνάντηση του προσωπικού», ανέφερε εκπρόσωπος της ver.di.

Κατά το παρελθόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι πολιτικοί υπάλληλοι των αμερικανικών βάσεων στο εξωτερικό εξαιρούνταν από την στάση πληρωμών. «Οι απώλειες μισθών λόγω διαφορών στον αμερικανικό προϋπολογισμό είναι απαράδεκτες βάσει του γερμανικού δικαίου. Πρόκειται για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης οι οποίοι πρέπει να καλύψουν τα έξοδά τους. Δικαιούνται τους μισθούς τους. Όσοι απαιτούν εργασία, πρέπει επίσης να την πληρώνουν, αλλά η σημερινή κυβέρνηση προφανώς δεν είναι πρόθυμη να συμμορφωθεί με τη γερμανική νομοθεσία», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος της ver.di Κρίστιν Μπέλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

