Η Ελευθερία Αρβανιτάκη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στέλνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, λίγη μόλις ώρα αφότου πληροφορήθηκε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο κορυφαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Οι δυο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στενά στο παρελθόν και η ερμηνεύτρια δεν θα μπορούσε παρά να του αφιερώσει κάποια λόγια μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, όπου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από τη σκηνή.

«Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες», γράφει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.

«Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», καταλήγει συγκινημένη η τραγουδίστρια.

