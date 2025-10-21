Βουλή: «Πολεμικό σκηνικό» για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Κόντρες, «καρφιά» και η απουσία Δένδια

«Πολεμικό» ήταν το κλίμα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην ομιλία του ότι «οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο», ενώ η αντιπολίτευση εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, λέγοντας ότι «τον έπιασε ξαφνικά η ευαισθησία μετά την απεργία πείνας ενός πατέρα του έχασε το παιδί του».

Τού καταλόγισαν «εσωκομματικά παιχνίδια» και «αλαζονεία» και ότι η τροπολογία αυτή ήρθε για «να τραβήξει το αυτί του κ. Δένδια» για τις δηλώσεις στήριξης του αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Μάλιστα επεσήμαναν τις διαφορετικές «γραμμές» μέσα στην κυβέρνηση, «υπενθυμίζοντας» τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι δεν ταιριάζουν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τα «καντηλάκια από τα ΙΚΕΑ» και σε αντιδιαστολή εκείνη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος υποστήριξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη:

«Λοιπόν, καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει αυτά. Γιατί να τα σβήσει; Γιατί ανοίγουμε πόλεμους; Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και συζητήσεις και διαμάχες χωρίς λόγο; Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται εκεί πάνω, αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να γίνεται μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες προσβάλλουν το ίδιο το μνημείο».

Στο προσκήνιο βρέθηκε και η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τη Βουλή. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε γιατί «δεν είναι στη Βουλή ο κ. Βελόπουλος», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πού βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας.

«Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη, αν πιστεύετε ότι διαφωνούσε, φαντάζομαι ότι δεν θα τη συνυπέγραφε», απάντησε ο Πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι την ώρα της αντιπαράθεσης, υπήρξε δήλωση του Νίκου Δένδια για την τροπολογία και για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», τονίζει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Από το «πεδίο» της αντιπαράθεσης δεν έλειψαν και τα «καρφιά» για τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον χαρακτηρίζει «δραπέτη της Βουλής» που έφυγε από το Κοινοβούλιο για να κάνει πολιτική με αναρτήσεις.

Η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη (22/10).

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας – Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση

Για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Είναι μία πρωτοβουλία που αφορά τους κανόνες μίας οργανωμένης πολιτείας, αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Μία κίνηση που αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, απαντώντας σε ένα τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι επιμένουν να προκαλούν.

Τα μέτρα δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, αλλά ήταν μία απαραίτητη επιλογή. Όπως είπε και ο υπουργός Δικαιοσύνης αφορούν ένα χώρο που θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα και σε καμία οργάνωση και κανέναν πρόσωπο. Εδώ και σχεδόν ένα αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως αυτό το σημείο συμβολίζει την ενότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. «Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα. Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα τι συμβαίνει σε αντίστοιχα μνημεία στην Ευρώπη. «Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά του, υπονομεύονται όταν τα εγκαταλείπουν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων. Είναι κενοτάφιο. Για σκεφτείτε αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην Ακρόπολη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς; Η απάντηση είναι “ναι” και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε αυτή την κατηγορία», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει διάκριση στους νεκρούς, καθώς είναι άδικη και δεν τιμά τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ έκανε αναφορά στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν.

Αναφερόμενος στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη, ούτε την οργή τους.

Επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση

«Ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Μέσα από τη δίκη, η οποία ξεκινά τον Μάρτιο. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στο ζήτημα της εκταφής του παιδιού του κ. Ρούτσι. Η κυβέρνηση σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε και έδωσε μία λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και σε όποιον συγγενή επιθυμεί την εκταφή του παιδιού του. Εύχομαι οι εκταφές να γίνουν για να πάρουν απαντήσεις οι γονείς. Με σεβασμό στους γονείς, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους, να εργαλειοποιούν τον πόνο τους, φορώντας δήθεν κα. Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί και για τις εντάσεις και για τις διχαστικές τους ενέργειες. 36 είναι οι κατηγορούμενοι που θα δικαστούν τον Μάρτιο. Δύο στελέχη της ΝΔ βρίσκονται αντιμέτωπα με το δικαστικό συμβούλιο. Και από την άλλη πλευρά, ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχείρησαν τώρα να τις αναστήσουν», προσέθεσε.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει μνημείο των Τεμπών; Υπάρχει και αμφιβάλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει επισκεφτεί», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι εκείνοι που λένε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», το θεωρεί ιδιοκτησία του.

«Τι θα πει να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες δίχως κάποιοι με το έτσι θέλω να τους καταργούν. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος. Θα ήταν χρήσιμο όσοι διαφωνούν , να αφουγκραστούν και τις οικογένειες που είχαν θύματα πολέμου, τους χιλιάδες που συρρέουν να ζήσουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Αν ρωτήσουμε την κοινωνία , ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή χώρος διαμαρτυρίας τι απάντηση θα έδινε; Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να διαφυλάξει τον χαρακτήρα του Αγνώστου Στρατιώτη», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «επιτέλους αυτό το οποίο κάνουμε έπρεπε να έχει γίνει από καιρό» και πως μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες με το δημόσιο χώρο να είναι κτήμα του συνόλου.

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«…παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠΑΣΟΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος; Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Σφοδρή αντίδραση της Αντιπολίτευσης

Τα βέλη του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν. Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος από την πλευρά του είπε, διαπιστώνοντας την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αίθουσα του κοινοβουλίου ότι «το έβαλε στα πόδια γιατί είδε τη σαφή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια» και τον χαρακτήρισε «αδίστακτο ψεύτη».

Σημείωσε ότι «με αυτό το πλαίσιο ο Πάνος Ρούτσι την πρώτη ημέρα της απεργίας πείνας θα είχε συλληφθεί και θα κινδύνευε με τη φυλάκιση ενός χρόνου. Δεν θα μπορούσε να δώσει τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του». Απαντώντας στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού είπε ότι «δεν κινδυνεύει το μνημείο από τις κοινωνικές διαμαρτυρίες. Ο κύριος Μητσοτάκης κινδυνεύει. Η κυβέρνηση σας κινδυνεύει που φοβάται το κύμα αλληλεγγύης σε έναν πατέρα που έψαχνε να βρει το δίκιο του. Που φοβάται την αντίδραση της κοινωνίας από το 13ωρο της εργασιακής σκλαβιάς, μέχρι το οικονομικό σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου γαλάζιοι του κόμματός σας έκλεψαν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ».