Το «καρφί» Μητσοτάκη για τον Τσίπρα: Δραπέτης της Βουλής που έφυγε από το κοινοβούλιο για να κάνει πολιτική με αναρτήσεις

Αιχμηρή ήταν η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, ενώ αίσθηση προκάλεσε το «καρφί» του στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε ανάρτησή του το πρωί της Τρίτης 21/10 σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός «δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη», με αφορμή την επίμαχη τροπολογία για το Μνημείο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Φάμελλος έκανε μία παρέμβαση εκτός μικροφώνου, με τον Πρωθυπουργό να απαντά: «Ποιος έχει αγωνία για αυτούς οι οποίοι δεν είναι εδώ; Συγγνώμη τώρα…Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη. Άλλος έχει αγωνία ή άλλοι μάλλον έχουν αγωνία για τον δραπέτη της βουλής που έφυγε από το κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις».

Ο κ. Φάμελλος συνέχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα ο κ. Μητσοτάκης να σχολιάσει: «Τι εκνευρισμός είναι αυτός;»