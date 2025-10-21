Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των δύο κομμάτων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην Ολομέλεια της Βουλής. Ένσταση θα καταθέσουν, όπως προανήγγειλαν, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΚΚΕ και η Νίκη ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας δεκαπενταετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του Μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα».

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από το δημόσιο χώρο».

«Η ρύθμιση είναι ευθέως αντισυνταγματική» είπε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας. Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου με δηλώσεις τις χθες είχε προαναγγείλει την κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη την τροπολογία», υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του νόμου κατά των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, ζήτησε την απόσυρσή της και προειδοποίησε ότι ακόμα και εάν η τροπολογία ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά και θα ακυρωθεί στην πράξη, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έρχεται από την κυβέρνηση σε λανθασμένη χρονική στιγμή, υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα και πάντως δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα απολυμαντικά χεριών συνδέονται με καρκίνο; Υπό εξέταση η αιθανόλη από την ΕΕ

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Μέση σύνταξη στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ποσά και το προφίλ των συνταξιούχων

Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι δισδιάστατες συσκευές έχουν κρυφές κοιλότητες που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...
περισσότερα
12:11 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια

Με τη φράση «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια», ο Ευρωβουλευτής της Νέας...
11:49 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σκρέκας: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες – Μακριά από εμάς η προσπάθεια να διχαστεί η κοινωνία

Σε μια μέρα όπου στο κοινοβούλιο αναμένονται υψηλοί τόνοι με αφορμή την τροπολογία που φέρνει ...
11:28 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την κατάθεση αίτησης αντισυνταγματικότητας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικ...
10:57 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς