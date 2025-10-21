Τηλεθέαση (20/10): Ανατροπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (20/10) στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη 10:00-13:00.Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με μέσο όρο τηλεθέασης 18,4%, φτάνοντας έως και το 22,7% στο τελευταίο τέταρτο.Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή σημείωσε 14,3%, και βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ οι Αταίριαστοι με 14,7% ήταν πρώτοι.

Τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό (20/10)

Εκπομπή Ποσοστό %
Super Κατερίνα 18,4%
Το Πρωινό 13,4%
Buongiorno 12,5%
Οι Αταίριαστοι 8,3%
Breakfast@star 8,1%
10 παντού 4,7%
Πρωίαν σε είδον 2,7%

Τηλεθέαση στο Γενικό Σύνολο (20/10)

Εκπομπή Ποσοστό %
Οι Αταίριαστοι 14,7%
Super Κατερίνα 14,3%
Το Πρωινό 13,4%
Buongiorno 11,2%
Breakfast@star 8,2%
10 παντού 8,1%
Πρωίαν σε είδον 2,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα απολυμαντικά χεριών συνδέονται με καρκίνο; Υπό εξέταση η αιθανόλη από την ΕΕ

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Μέση σύνταξη στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ποσά και το προφίλ των συνταξιούχων

Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι δισδιάστατες συσκευές έχουν κρυφές κοιλότητες που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...
περισσότερα
10:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 21/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 21 Οκ...
09:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;- Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γρ...
09:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
08:14 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Καρυστινός: Όσα αποκάλυψε για τον Ντίνο Βούλγαρη που υποδύεται στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» 

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης στην δημοφιλή σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς