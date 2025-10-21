Τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό (20/10)
Εκπομπή
Ποσοστό %
Super Κατερίνα
18,4%
Το Πρωινό
13,4%
Buongiorno
12,5%
Οι Αταίριαστοι
8,3%
Breakfast@star
8,1%
10 παντού
4,7%
Πρωίαν σε είδον
2,7%
Τηλεθέαση στο Γενικό Σύνολο (20/10)
Εκπομπή
Ποσοστό %
Οι Αταίριαστοι
14,7%
Super Κατερίνα
14,3%
Το Πρωινό
13,4%
Buongiorno
11,2%
Breakfast@star
8,2%
10 παντού
8,1%
Πρωίαν σε είδον
2,9%
Τηλεθέαση (20/10): Ανατροπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
