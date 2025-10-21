Τηλεθέαση (20/10): Ανατροπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τη Δευτέρα (20/10) στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη 10:00-13:00.Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με μέσο όρο τηλεθέασης 18,4%, φτάνοντας έως και το 22,7% στο τελευταίο τέταρτο.Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή σημείωσε 14,3%, και βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ οι Αταίριαστοι με 14,7% ήταν πρώτοι. Τηλεθέαση στο Δυναμικό Κοινό (20/10) Εκπομπή Ποσοστό % Super Κατερίνα 18,4% Το Πρωινό 13,4% Buongiorno 12,5% Οι Αταίριαστοι 8,3% Breakfast@star 8,1% 10 παντού 4,7% Πρωίαν σε είδον 2,7% Τηλεθέαση στο Γενικό Σύνολο (20/10) Εκπομπή Ποσοστό % Οι Αταίριαστοι 14,7% Super Κατερίνα 14,3% Το Πρωινό 13,4% Buongiorno 11,2% Breakfast@star 8,2% 10 παντού 8,1% Πρωίαν σε είδον 2,9%