Σαρκοζί: Έφυγε από το σπίτι του με την Μπρούνι κατευθυνόμενος στη φυλακή – Βίντεο με υποστηρικτές του να φωνάζουν «Νικολά, σε αγαπάμε»

Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφυγε σήμερα από το σπίτι του στο Παρίσι συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, για να μεταβεί στη φυλακή Σαντέ, όπου θα εκτίσει ποινή πέντε ετών για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση προεκλογικών κεφαλαίων από τον Λιβανέζο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Καθώς ο Σαρκοζί και η Μπρούνι εγκατέλειπαν την κατοικία τους, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Νικολά, σε αγαπάμε!» για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


Ο Σαρκοζί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, χαιρέτησε τον κόσμο πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και κατευθυνθεί στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η φυλακή Σαντέ. «Νικολά, σε αγαπάμε!» φώναξαν ξανά οι υποστηρικτές που ήταν παρόντες.

Νωρίτερα, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι είναι «αθώος» και ότι αισθάνεται «βαθιά θλίψη για τη Γαλλία».

