Μαρινάκης: Θα έπρεπε να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Enikos Newsroom

Παύλος Μαρινάκης

Για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Βουλή σήμερα το απόγευμα, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. 

Η εν λόγω τροπολογία θα αφορά τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τη φύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση του μνημείου αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης στο σημείο παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι διαδηλώσεις θα επιτρέπονται από το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Αμαλίας και κάτω, ενώ όσοι επιχειρήσουν να διαδηλώσουν μπροστά στο μνημείο θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτόφωρο και συλλήψεις.

Μιλώντας στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρόκειται για μία σημαντική τροπολογία και έθεσε το εξής ερώτημα: «Θα έπρεπε να μην χρειάζεται να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία του μνημείου που αναφέρεται στους ήρωες του έθνους, αλλά επειδή φαίνεται ότι κάποιοι δεν το σέβονται, έρχεται η κυβέρνηση και θέτει ένα ερώτημα. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία ενός ιερού μνημείου, το οποίο είναι εκεί για να θυμόμαστε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως η απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε πως προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευτοδιλήμματα. Παράλληλα, ζήτησε από τα κόμματα να συνταχθούν υπέρ της τροπολογίας.

«Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απεργία, οι Αρχές έχουν ένα τρόπο να επιβάλλουν το νόμο με τον τρόπο που εκείνοι κλιμακωτά πιστεύουν. Είναι προφανές ότι οι προβοκάτορες του πολιτικού συστήματος επενδύουν στην όξυνση και το μπάχαλο», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στα θύματα των Τεμπών είπε πως «τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα με τον πιο μοιραίο τρόπο. Συναντήθηκαν μοιραία λάθη με αστοχίες και παθογένειες του ελληνικού κράτους. Εάν θεωρείτε ότι τα παιδιά ότι δολοφονήθηκαν θα πρέπει να πείτε αντίστοιχα ότι όσοι σκοτώθηκαν στο Μάτι δολοφονήθηκαν από το κράτος. Δεν έχω ακούσει κανέναν να το λέει αυτό. Το ‘δολοφονήθηκαν’ είναι βαριά λέξη».

10:57 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

