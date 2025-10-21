Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης ανήλικης Ρομά που έκλεβε κινητά στo κέντρο της Αθήνας

Ειδικότητα στις κλοπές είχαν πέντε ανήλικες Ρομά, που συνελήφθησαν μαζί με έναν άνδρα, ο οποίος τις είχε στρατολογήσει για να αρπάζουν τσάντες και κινητά στο κέντρο της Αθήνας. Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το STAR φαίνεται αστυνομικός πεζής περιπολίας να προχωρά στη σύλληψη της μίας εξ αυτών, η οποία νωρίτερα φέρεται να προσπάθησε να κλέψει το κινητό τηλέφωνο πελάτη καταστήματος στην περιοχή της πλατείας Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μαζί με τον 31χρονο συνελήφθησαν συνολικά πέντε ανήλικες 14, 15 και 16 ετών οι οποίες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, ενώ ο άνδρας κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

