Ρόδος: Προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο με μπιτόνι βενζίνης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Ρόδο όταν ένας 37χρονος, εμφανίστηκε στα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κρατώντας μια πλαστική σακούλα, με ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες της “Δημοκρατικής”, έβαλε φωτιά στη σακούλα, προσπαθώντας να προκαλέσει ανάφλεξη στο εύφλεκτο υλικό, όμως ευτυχώς τα πράγματα δεν πήραν χειρότερη τροπή, χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 37χρονος στους αστυνομικούς, είχε προηγουμένως μεταβεί σε δημόσια υπηρεσία όπου, όπως ισχυρίστηκε, δεν εξυπηρετήθηκε. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, ο θυμός του, όπως φαίνεται, τον οδήγησε σε μια ακραία ενέργεια, καθώς μετέβη στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης με σκοπό να βάλει φωτιά.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοιες ενέργειες εμπρησμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.