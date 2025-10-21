Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της



Μια συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Βρετανίας, όταν μια γυναίκα που πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενόσω βρισκόταν ξύπνια πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι.

Οι γιατροί ήθελαν να παρακολουθήσουν και να ακούσουν, σε πραγματικό χρόνο, πώς η επέμβασή τους επηρέαζε τις κινήσεις της.

Η 65χρονη Ντενίζ Μπέικον, συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια, υποβλήθηκε σε επέμβαση βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation/DBS) στο νοσοκομείο King’s College Hospital του Λονδίνου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον.

Κατά τη διάρκεια της τετράωρης επέμβασης, έμεινε σε πλήρη εγρήγορση, έχοντας λάβει μόνο τοπική αναισθησία για το μούδιασμα του κρανίου.


Η Μπέικον, που είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2014, είχε δει την ασθένεια να επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει το αγαπημένο της κλαρινέτο.

Παλιότερα ήταν μέλος της ορχήστρας East Grinstead Concert Band, μέχρι που αναγκάστηκε να σταματήσει πριν από πέντε χρόνια λόγω των συμπτωμάτων της.

Η επέμβαση

Καθώς οι γιατροί εφάρμοζαν ηλεκτρικό ρεύμα στους νευρώνες του εγκεφάλου της, η Μπέικον ένιωσε άμεσα τη διαφορά. Η βελτίωση στις κινήσεις των δαχτύλων της ήταν ορατή, επιτρέποντάς της να παίξει ξανά με ευκολία το κλαρινέτο μέσα στο χειρουργείο.

Ο νευροχειρουργός καθηγητής Κεγιουμάρς Ασκάν, που εκτέλεσε την επέμβαση, εξήγησε τη διαδικασία: «Άνοιξαν τρύπες στο κρανίο της Ντενίζ, στο μισό μέγεθος ενός νομίσματος των πέντε πενών, αφού πρώτα τοποθετήθηκε στο κεφάλι της ένα πλαίσιο με ακριβείς συντεταγμένες, που λειτουργούσε σαν GPS για να μας καθοδηγήσει στα σωστά σημεία του εγκεφάλου, όπου θα εμφυτεύαμε τα ηλεκτρόδια».

«Μόλις τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου της Ντενίζ, ενεργοποιήσαμε το ρεύμα και διαπιστώθηκε αμέσως βελτίωση στις κινήσεις του δεξιού της χεριού. Το ίδιο συνέβη και στο αριστερό χέρι, όταν εμφυτεύσαμε ηλεκτρόδια στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου της», πρόσθεσε.


«Επειδή η Ντενίζ έχει πάθος για το κλαρινέτο, της προτείναμε να το φέρει μαζί της στο χειρουργείο για να δούμε αν η επέμβαση θα βελτίωνε την ικανότητά της να παίζει – κάτι που ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της για το χειρουργείο. Ενθουσιαστήκαμε όταν είδαμε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των χεριών της και, κατ’ επέκταση, στην ικανότητά της να παίζει, μόλις εφαρμόστηκε η διέγερση στον εγκέφαλο», είπε ο Ασκάν.

Η Μπέικον δήλωσε: «Θυμάμαι ότι το δεξί μου χέρι μπορούσε να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ευκολία μόλις εφαρμόστηκε η διέγερση, και αυτό με τη σειρά του βελτίωσε την ικανότητά μου να παίζω το κλαρινέτο – κάτι που με ενθουσίασε. Ήδη βιώνω βελτιώσεις στην ικανότητά μου να περπατώ και ανυπομονώ να επιστρέψω στην πισίνα και στην πίστα του χορού για να δω αν έχουν βελτιωθεί και εκεί οι ικανότητές μου».


Η ίδια επέλεξε έναν επαναφορτιζόμενο τύπο μπαταρίας για τον βηματοδότη που εμφυτεύτηκε στο στήθος της. Η μπαταρία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 20 χρόνια πριν χρειαστεί αντικατάσταση, παρακολουθεί τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα την ηλεκτρική διέγερση όταν είναι απαραίτητο.

Ο καθηγητής Ασκάν υπογράμμισε: «Η βαθιά εγκεφαλική διέγερση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες και μακροχρόνιες θεραπείες για τον έλεγχο των κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον, βελτιώνοντας τον τρόμο, τη δυσκαμψία και τη βραδύτητα κινήσεων. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία DBS μάς επιτρέπουν πλέον να εξατομικεύουμε τη θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς, με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του».

