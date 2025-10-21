Η κορυφαία συνταγή για λάχανο από σεφ βραβευμένο με Michelin – Ιδανική για να συνοδεύσει ψητό κρέας στον φούρνο

λάχανο
Ο σεφ με αστέρι Michelin, Mark Poynton, μοιράστηκε τη συνταγή του για το λάχανο που θα ταιριάξει τέλεια με το κυριακάτικο ψητό.

Για κάτι λίγο διαφορετικό στο κυριακάτικο ψητό σας, ο σεφ πρότεινε ένα μείγμα λάχανου και μπέικον. Στο εστιατόριο που άνοιξε πρόσφατα στο Κέιμπριτζ, το Ancient Shepherds, ο Mark συνδυάζει μοναδικά τις γεύσεις.

Παρουσιάζοντας τη συνταγή του, ο Mark εξηγεί:

  • “Αφαιρέστε όλα τα φύλλα μέχρι να μείνει μία μικρή σφιχτή μπάλα από κίτρινο λάχανο στη μέση. Κόψτε τον κορμό που περνάει από τη μέση κάθε φύλλου, και στη συνέχεια πλύνετε και στεγνώστε τα φύλλα”. Τα φύλλα και η μικρή μπάλα από κίτρινο λάχανο πρέπει να κοπούν στο ίδιο μέγεθος και να τοποθετηθούν στην άκρη.
  • “Βάλτε την μεγαλύτερη κατσαρόλα με νερό και αρκετό αλάτι για να έχει γεύση αλμυρού το νερό και φέρτε το σε σημείο βρασμού” είπε.
  • “Ενώ το νερό βράζει, κόψτε ψιλά ένα μικρό κρεμμύδι ή μια μεγάλη σκαλιστή και σωτάρετέ το σε μια ξεχωριστή κατσαρόλα με λίγο βούτυρο μέχρι να μαλακώσει, αλλά να μην πάρει χρώμα”.
  • Το επόμενο βήμα είναι να “προσθέσετε ψιλοκομμένο μπέικον” το οποίο πρέπει να τηγανιστεί για περίπου επτά με οκτώ λεπτά, έτσι ώστε το μπέικον να απελευθερώσει τη γεύση του στην κατσαρόλα.
  • Όταν απομείνουν περίπου τρία λεπτά για να ψηθεί το μπέικον, προσθέστε τα κομμένα φύλλα λάχανου στο βραστό αλατισμένο νερό.
  • Μαγειρέψτε το ψιλοκομμένο λάχανο για περίπου δύο με τρία λεπτά, μέχρι να είναι al dente, και στη συνέχεια στραγγίστε το σε σουρωτήρι.
  • Ο Mark είπε: “Πιέστε για να φύγει το περιττό νερό και στη συνέχεια προσθέστε το λάχανο στο μείγμα με το μπέικον και το κρεμμύδι και ανακατέψτε, δοκιμάστε και σερβίρετε”.

Το λάχανο ταιριάζει πολύ με χοιρινό, κοτόπουλο ή μοσχάρι στο κυριακάτικο ψητό – αλλά το συνοδευτικό αυτό μπορεί να είναι και βασικό συστατικό σε άλλα γεύματα.

 

