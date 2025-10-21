Γαλλία: Στη φυλακή Σαντέ οδηγείται σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί – Για πρώτη φορά στην ιστορία φυλακίζεται Πρόεδρος της χώρας

Στη φυλακή οδηγείται το πρωί της Τρίτης, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Την τελευταία του ημέρα ελευθερίας, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε φίλους και γνωστούς, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον δέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο, υποστηρίζοντας πως είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο.

Νικολά Σαρκοζί: Την Τρίτη η πρώτη ημέρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας στην φυλακή – Πώς θα επιτευχθεί μηδενική επαφή με άλλους κρατούμενους

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής. Ποτέ, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

Καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, αφορούσε σε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007, με κεφάλαια από τη Λιβύη και το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του. Σκοπεύει να ασκήσει έφεση, ενώ όπως έχει δηλώσει, δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη.

Η απόφαση

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών». Δεν υπάρχουν «καμία απόδειξη», «τίποτα», «ούτε ένα λιβυκό σεντ», «ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης», είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

